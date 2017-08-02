ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования, посвящённого изучению интереса и доверия россиян данным прогнозов погоды.

Информация из прогнозов погоды актуальна для большинства россиян: 54% граждан регулярно следят за ней по ТВ/радио или интернету, 27% - время от времени. Чем старше респонденты, тем активнее они интересуются данными метеопрогнозов: среди 60-летних и старше постоянно смотрят их 70%, тогда как в группе 18-24-летних эта доля составляет только 24%.

Доверие к информации метеорологов выражают 56% россиян, причём у тех, кто может сопоставить информацию из прогноза с реальными погодными условиями (кто регулярно следят за прогнозами погоды), уровень доверия почти вдвое выше (65%), чем у тех, кто подобной информацией практически не интересуется (35%). Также заметна разница в ответах жителей крупных столичных мегаполисов и малых/средних городов: последние верят прогнозам заметно больше, аналогичная тенденция наблюдается и при сравнении ответов молодежи и людей старших возрастов.

Две трети опрошенных (67%) отмечают, что в большинстве случаев прогнозы синоптиков бывают точны (75% среди регулярно следящих за метеосводками), не согласны с этим 30% респондентов. Москвичи и петербуржцы в этом вопросе также настроены более скептично: о точности прогнозов говорят 54% столичных жителей против 64% и выше среди жителей других городов и населенных пунктов.