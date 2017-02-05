ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 5 февраля 2017 года привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи мужчине 1964 года рождения, находившегося в центральной районной больнице Западнодвинского района.



В 15:30 экипаж вертолёта КА-32А МЧС России, базирующегося на площадке Змеёво города Твери, с бригадой врачей областной клинической больницы вылетел в центральную районную больницу Западнодвинского района для оказания неотложной помощи и возможной транспортировки больного в областную клиническую больницу города Твери. После оказания необходимой медицинской помощи пациенту на месте было принято решение транспортировать его в ОКБ г. Твери.



В 19:09 пациент под надзором врачей вертолётом КА-32А МЧС России был доставлен в областную клиническую больницу города Твери.