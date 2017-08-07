Вертолёт Ми-8 МЧС России принимает участие в тушении пожаров в Сербии
07.08.2017, 18:00
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Вертолёт Ми-8 МЧС России, оборудованный водосливным устройством, принимает активное участие в тушении природных пожаров в Сербии. Выполняя эту задачу, за минувшие сутки вертолёт сбросил на очаги возгораний 8 тонн воды. От выгорания сохранена лесная площадь в десятки гектаров, спасено от уничтожения имущество, постройки и жилые дома в районе с населением более тысячи жителей. Несмотря на то, что дневные температуры превышали +40, опыт российского экипажа и помощь сербских коллег позволили оперативно локализовать очаги пожаров.
По возвращению в г. Ниш командир экипажа Ми-8 МЧС России Владимир Серышев отметил, что местность горная, труднодоступная.
«Работать приходится с небольшой высоты. Ми-8 МЧС России наиболее удобен на подобной местности. Использование нашего вертолёта поможет снизить риск возникновения новых возгораний и будет эффективным инструментом в борьбе с пожарами. Сегодня нам удалось это реализовать на практике», - сказал он.
Напомним, что накануне, в соответствии с запросом Правительства Республики Сербия и поручением Правительства Российской Федерации из г. Москвы в г. Ниш вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России, оборудованный водосливным устройством.
Необходимость проведения гуманитарной операции по оказанию помощи Сербии вызвана тем, что с наступлением жаркой погоды в регионе возрастают угрозы возникновения пожароопасных ситуаций.
Воздушное судно чрезвычайного ведомства с опытным экипажем Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС России будет базироваться и осуществлять круглосуточное дежурство на аэродроме г. Ниш. Ми-8 МЧС России, оборудованный водосливным устройством, будет обеспечивать оперативное реагирование в случае возникновения крупных пожаров на территории Сербии и балканского региона.
Ми-8 МЧС России – это многоцелевой вертолёт, оснащённый не только водосливным устройством, но и выносной стрелой с лебёдкой для спуска и подъёма спасателей или пострадавших. На счету экипажа этого воздушного судна сотни успешных спасательных операций в разных климатических условиях на территории Российской Федерации и за её пределами.
По возвращению в г. Ниш командир экипажа Ми-8 МЧС России Владимир Серышев отметил, что местность горная, труднодоступная.
«Работать приходится с небольшой высоты. Ми-8 МЧС России наиболее удобен на подобной местности. Использование нашего вертолёта поможет снизить риск возникновения новых возгораний и будет эффективным инструментом в борьбе с пожарами. Сегодня нам удалось это реализовать на практике», - сказал он.
Напомним, что накануне, в соответствии с запросом Правительства Республики Сербия и поручением Правительства Российской Федерации из г. Москвы в г. Ниш вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России, оборудованный водосливным устройством.
Необходимость проведения гуманитарной операции по оказанию помощи Сербии вызвана тем, что с наступлением жаркой погоды в регионе возрастают угрозы возникновения пожароопасных ситуаций.
Воздушное судно чрезвычайного ведомства с опытным экипажем Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС России будет базироваться и осуществлять круглосуточное дежурство на аэродроме г. Ниш. Ми-8 МЧС России, оборудованный водосливным устройством, будет обеспечивать оперативное реагирование в случае возникновения крупных пожаров на территории Сербии и балканского региона.
Ми-8 МЧС России – это многоцелевой вертолёт, оснащённый не только водосливным устройством, но и выносной стрелой с лебёдкой для спуска и подъёма спасателей или пострадавших. На счету экипажа этого воздушного судна сотни успешных спасательных операций в разных климатических условиях на территории Российской Федерации и за её пределами.
Источник: http://www.mchs.gov.ru