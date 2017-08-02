Вертолёт Ми-8 МЧС России вылетел в Сербию для проведения гуманитарной операции
02.08.2017, 14:02
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В соответствии с запросом Правительства Республики Сербия и поручением Правительства Российской Федерации из г. Москвы в г. Ниш вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России, оборудованный водосливным устройством.
Необходимость проведения гуманитарной операции по оказанию помощи Сербии вызвана тем, что с наступлением жаркой погоды в регионе возрастают угрозы возникновения пожароопасных ситуаций.
Воздушное судно чрезвычайного ведомства с опытным экипажем Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС России будет базироваться и осуществлять круглосуточное дежурство на аэродроме г. Ниш. Ми-8 МЧС России, оборудованный водосливным устройством, будет обеспечивать оперативное реагирование в случае возникновения крупных пожаров на территории Сербии и балканского региона.
Ми-8 МЧС России – это многоцелевой вертолёт, оснащенный не только водосливным устройством, но и выносной стрелой с лебёдкой для спуска и подъёма спасателей или пострадавших. На счету экипажа этого воздушного судна сотни успешных спасательных операций в разных климатических условиях на территории Российской Федерации и за ее пределами.
Напомним, что в апреле 2012 года между Правительством РФ и Правительством Республики Сербия подписано соглашение о создании Российско-Сербского гуманитарного центра. Он призван обеспечить повышение оперативности реагирования на чрезвычайные ситуации на территории Сербии и других стран региона, в частности, нацелен на проведение поисково-спасательных операций, оказание гуманитарной помощи, а также на организацию тушения пожаров, как одну из важнейших задач защиты населения и территорий.
Необходимость проведения гуманитарной операции по оказанию помощи Сербии вызвана тем, что с наступлением жаркой погоды в регионе возрастают угрозы возникновения пожароопасных ситуаций.
Воздушное судно чрезвычайного ведомства с опытным экипажем Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС России будет базироваться и осуществлять круглосуточное дежурство на аэродроме г. Ниш. Ми-8 МЧС России, оборудованный водосливным устройством, будет обеспечивать оперативное реагирование в случае возникновения крупных пожаров на территории Сербии и балканского региона.
Ми-8 МЧС России – это многоцелевой вертолёт, оснащенный не только водосливным устройством, но и выносной стрелой с лебёдкой для спуска и подъёма спасателей или пострадавших. На счету экипажа этого воздушного судна сотни успешных спасательных операций в разных климатических условиях на территории Российской Федерации и за ее пределами.
Напомним, что в апреле 2012 года между Правительством РФ и Правительством Республики Сербия подписано соглашение о создании Российско-Сербского гуманитарного центра. Он призван обеспечить повышение оперативности реагирования на чрезвычайные ситуации на территории Сербии и других стран региона, в частности, нацелен на проведение поисково-спасательных операций, оказание гуманитарной помощи, а также на организацию тушения пожаров, как одну из важнейших задач защиты населения и территорий.
Источник: http://www.mchs.gov.ru