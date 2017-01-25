"Вертолёты России" передали партию вертолётов Ми-8МТВ-5-1 Минобороны РФ
25.01.2017, 10:14
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министерство обороны РФ получило новую партию военно-транспортных вертолётов Ми-8МТВ-5-1 производства Казанского вертолётного завода холдинга "Вертолёты России" (входит в Госкорпорацию Ростех).
Поставленная Минобороны РФ техника прошла все виды испытаний. Военное представительство провело контроль качества и отработки составных частей вертолётов в агрегатно-механическом и сборочном производстве завода, а также осмотрело собранные машины в требуемой комплектации в цехе окончательной сборки с проверкой работоспособности всех систем, а также средств спасения экипажа. Кроме того, вертолёты прошли испытания на лётно-испытательном комплексе и в настоящее время переданы эксплуатирующей организации.
"Холдинг "Вертолёты России" постоянно ведет работу над усовершенствованием своей техники. На сегодняшний день проводится модернизация вертолётов Ми-8МТВ-5-1 в интересах Минобороны РФ. Машину планируется оснастить современным пилотажно-навигационным и радиоэлектронным оборудованием, а также новой вспомогательной силовой установкой. По завершению этих работ у нас будет возможность предложить военному ведомству вертолёт с улучшенными эксплуатационными характеристиками", - заявил заместитель генерального директора по продажам холдинга "Вертолёты России" Владислав Савельев.
Военно-транспортный вертолёт Ми-8МТВ-5-1, поставляющийся различным силовым структурам РФ, относится к семейству Ми-8/17 и предназначен для транспортировки грузов и техники массой до 4 тонн. Также машина используется для проведения поисково-спасательных операций и выполнения различных специальных задач. Кабина пилотов оснащена светотехническим оборудованием, адаптированным для использования очков ночного видения, что позволяет выполнять полёты в темное время суток на малых и предельно-малых высотах, а также совершать взлёты и посадки на необозначенные площадки. Вертолёт оборудован современными комплексами связи. За многолетнюю эксплуатацию вертолёт Ми-8МТВ-5-1 доказал, что успешно справляется с задачами в любых климатических условиях и по праву является одним из лучших в мире в своем классе.
Поставленная Минобороны РФ техника прошла все виды испытаний. Военное представительство провело контроль качества и отработки составных частей вертолётов в агрегатно-механическом и сборочном производстве завода, а также осмотрело собранные машины в требуемой комплектации в цехе окончательной сборки с проверкой работоспособности всех систем, а также средств спасения экипажа. Кроме того, вертолёты прошли испытания на лётно-испытательном комплексе и в настоящее время переданы эксплуатирующей организации.
"Холдинг "Вертолёты России" постоянно ведет работу над усовершенствованием своей техники. На сегодняшний день проводится модернизация вертолётов Ми-8МТВ-5-1 в интересах Минобороны РФ. Машину планируется оснастить современным пилотажно-навигационным и радиоэлектронным оборудованием, а также новой вспомогательной силовой установкой. По завершению этих работ у нас будет возможность предложить военному ведомству вертолёт с улучшенными эксплуатационными характеристиками", - заявил заместитель генерального директора по продажам холдинга "Вертолёты России" Владислав Савельев.
Военно-транспортный вертолёт Ми-8МТВ-5-1, поставляющийся различным силовым структурам РФ, относится к семейству Ми-8/17 и предназначен для транспортировки грузов и техники массой до 4 тонн. Также машина используется для проведения поисково-спасательных операций и выполнения различных специальных задач. Кабина пилотов оснащена светотехническим оборудованием, адаптированным для использования очков ночного видения, что позволяет выполнять полёты в темное время суток на малых и предельно-малых высотах, а также совершать взлёты и посадки на необозначенные площадки. Вертолёт оборудован современными комплексами связи. За многолетнюю эксплуатацию вертолёт Ми-8МТВ-5-1 доказал, что успешно справляется с задачами в любых климатических условиях и по праву является одним из лучших в мире в своем классе.