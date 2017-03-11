Вестибюли нескольких станций столичного метро будут закрыты в выходные
11.03.2017, 08:17
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Вестибюли нескольких станций столичной подземки в субботу и воскресенье будут закрыты в связи с проведением работ по программе благоустройства.
С 22:00 пятницы, 10 марта, до открытия метрополитена в понедельник, 13 марта, закроются:
— восточный вестибюль станции "Кузьминки", со стороны первого вагона из центра. Вход и выход — через западный вестибюль;
— северный вестибюль станции "Нахимовский проспект", со стороны последнего вагона из центра. Вход и выход — через южный вестибюль.
Частично будет закрыт вестибюль станции "Третьяковская".
До 15 марта недоступен северный вестибюль станции "Крылатское", со стороны первого вагона из центра. Вход и выход — через южный вестибюль.
Пассажиры смогут воспользоваться вестибюлями в непосредственной близости от закрытых. Администрация метро просит учитывать ограничения в движении и заранее планировать свои маршруты.
С 22:00 пятницы, 10 марта, до открытия метрополитена в понедельник, 13 марта, закроются:
— восточный вестибюль станции "Кузьминки", со стороны первого вагона из центра. Вход и выход — через западный вестибюль;
— северный вестибюль станции "Нахимовский проспект", со стороны последнего вагона из центра. Вход и выход — через южный вестибюль.
Частично будет закрыт вестибюль станции "Третьяковская".
До 15 марта недоступен северный вестибюль станции "Крылатское", со стороны первого вагона из центра. Вход и выход — через южный вестибюль.
Пассажиры смогут воспользоваться вестибюлями в непосредственной близости от закрытых. Администрация метро просит учитывать ограничения в движении и заранее планировать свои маршруты.