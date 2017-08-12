ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Минтрудом России в соответствии с Указом Президента России принято постановление "О мерах по улучшению материального положения некоторых категорий ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, проживающих в Государстве Израил".

В соответствии с пунктом 1 Указа гражданам Государства Израиль, проживающим на территории этой страны, ранее состоявшим в гражданстве СССР и выехавшим из СССР либо состоявшим в гражданстве РФ и выехавшим из России, являющимся инвалидами Великой Отечественной войны, участниками Великой Отечественной войны, бывшими несовершеннолетними (совершеннолетними) узниками концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, вдовами (вдовцами) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовами (вдовцами) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны, с 1 января 2018 года устанавливается пожизненное материальное обеспечение.

Подписанным постановлением утверждены Правила, согласно которым выплата пожизненного материального обеспечения будет производиться Пенсионным фондом РФ на основании списка граждан, который составляется МИД России.

Такой список будет формироваться исходя из имеющихся в распоряжении загранучреждений МИД России соответствующих документов, в том числе подтверждающих факт нахождения в живых включаемых в список граждан, по состоянию на 1 марта и 1 сентября каждого года.

Выплата пожизненного материального обеспечения по желанию гражданина будет производиться либо ежемесячно в порядке, установленном для выплаты пенсий, через кредитные организации, расположенные на территории РФ, либо два раза в год посредством перевода полагающейся суммы на личный счёт гражданина, открытый в кредитном учреждении на территории Израиля.

В случае выезда гражданина за пределы Государства Израиль для проживания или выхода из израильского гражданства выплата пожизненного материального обеспечения будет прекращена.