ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Напомним, что Постановлением Правительства Российской Федерации1 территории Республики Крым и г. Севастополя отнесены к первой ценовой зоне оптового рынка.

С 1 января 2017 года потребители электроэнергии, к которым не относится население и приравненные к нему категории потребителей, оплачивают электроэнергию по нерегулируемым тарифам.

График изменения цен предусматривает, что тарифы за I полугодие 2017 года не превысят значений II-го полугодия 2016 года.

Мониторинг показал, что в среднем за I полугодие 2017 года уровень нерегулируемых тарифов на электроэнергию для потребителей Республики Крым и Севастополя не превышен по отношению ко II полугодию прошлого года по всем уровням напряжения.