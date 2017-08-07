Включение Крыма и Севастополя в первую ценовую зону оптового рынка не привело к повышению тарифов на электроэнергию
07.08.2017, 18:22
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Напомним, что Постановлением Правительства Российской Федерации1 территории Республики Крым и г. Севастополя отнесены к первой ценовой зоне оптового рынка.
С 1 января 2017 года потребители электроэнергии, к которым не относится население и приравненные к нему категории потребителей, оплачивают электроэнергию по нерегулируемым тарифам.
График изменения цен предусматривает, что тарифы за I полугодие 2017 года не превысят значений II-го полугодия 2016 года.
Мониторинг показал, что в среднем за I полугодие 2017 года уровень нерегулируемых тарифов на электроэнергию для потребителей Республики Крым и Севастополя не превышен по отношению ко II полугодию прошлого года по всем уровням напряжения.
С 1 января 2017 года потребители электроэнергии, к которым не относится население и приравненные к нему категории потребителей, оплачивают электроэнергию по нерегулируемым тарифам.
График изменения цен предусматривает, что тарифы за I полугодие 2017 года не превысят значений II-го полугодия 2016 года.
Мониторинг показал, что в среднем за I полугодие 2017 года уровень нерегулируемых тарифов на электроэнергию для потребителей Республики Крым и Севастополя не превышен по отношению ко II полугодию прошлого года по всем уровням напряжения.
Источник: ФАС России