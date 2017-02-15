ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Владимир Жириновский заступился за жительницу Кургана Евгению Чудновец, которая осенью 2016 года была осуждена на полгода колонии за публикацию в соцсети видео с издевательствами над ребёнком в лагере, так она хотела привлечь внимание к проблеме, но сама оказалась на скамье подсудимых.



«Посадили женщину без должных оснований, за публикацию в социальной сети. В чём её преступление? Что у нас за судьи и прокуроры такие, на улицах убивают, грабят каждый день, а они занимаются женщиной, которая что-то там опубликовала. Убийцами занимайтесь! А Евгении Чудновец выпишите штраф, ну, в крайнем случае, административный арест, но зачем в тюрьму-то отправлять?» – возмущён Владимир Жириновский.

Вместе с тем, политик призвал женщину согласиться на помилование, которое ей предлагают оформить, потому что, кто бы ни был прав, каждый лишний день в тюрьме – это огромный стресс.