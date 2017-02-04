ОРЕАНДА-НОВОСТИ Владимир Жириновский снова избран Председателем ЛДПР. Такое решение приняли делегаты 30-го юбилейного съезда партии, который проходит в эти минуты в Москве. Лидер фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ также возглавит Высший Совет партии.



Согласно Уставу партии, Председатель ЛДПР избирается сроком на четыре года без ограничения числа сроков. Именно он предлагает кандидатуры членов Высшего Совета ЛДПР.



«Высший Совет проработал два срока - это были опытные, активные депутаты, лица партии. Новый совет будет на 90% обновлен, только я автоматически по занимаемой должности должен буду в него войти», - отметил Владимир Жириновский.



Перед голосованием по выборам Председателя ЛДПР, лидер партии попросил внести в список и другие кандидатуры претендентов на этот пост.



За назначение Владимира Жириновского на пост Председателя ЛДПР единогласно проголосовали все делегаты съезда. Бессменный лидер партии подчеркнул, что за все годы деятельности ЛДПР под его руководством партия «не сделала ни одной ошибки».