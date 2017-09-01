Владимир Пучков высоко оценил действия юных спасателей
01.09.2017, 20:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня Владимир Пучков стал почётным гостем торжественной линейки в Пожарно-спасательном колледже г.Санкт-Петербурга.
Министр пожелал юным спасателям удачи, добра, благополучия, оптимизма и отличных оценок.
"Хорошо, что вы пришли учиться в Пожарно-спасательный колледж, где приобретаете наряду с теоретическими знаниями по всем профильным дисциплинам, ещё и навыки индивидуальной физической подготовки, - сказал Владимир Пучков. – Очень важно в процессе учёбы помогать слабым и, конечно, уважительно относиться к старшим".
С "инфраструктурой" учебного заведения главу чрезвычайного ведомства познакомил директор Пожарно-спасательного колледжа, заслуженный спасатель с многолетним стажем, Юрий Пивненко.
Юные спасатели на специальной тренировочной площадке, обустроенной в колледже, продемонстрировали Министру навыки проведения спасательных работ: ликвидировали последствия условной техногенной катастрофы, разобрали завалы и потушили условный пожар. Владимир Пучков высоко оценил действия юных спасателей.
Отрабатывают полученные в процессе обучения навыки ученики колледжа на базе учебной пожарно-спасательной части, у которой определён район выезда, порядок реагирования на происшествия и организации взаимодействия с профессиональными пожарно-спасательными подразделениями города.
В учебный процесс колледжа внедрены самые передовые образцы пожарно-спасательной техники и оборудования. Будущей профессии подростков обучают профессиональные спасатели и залужённые ветераны чрезвычайного ведомства, на счёту которых сотни потушенных пожаров и ликвидированных аварий
Этим летом стены образовательного учреждения покинули 218 дипломированных специалистов. Выпускники одного из лучших в стране профильного Пожарно-спасательного колледжа востребованы на рынке труда. Большинство из них останутся в Петербурге и будут обеспечивать безопасность и спокойствие горожан.
Пожарно-спасательный колледж г. Санкт-Петербурга - учреждение среднего профессионального образования, с 1998 года проводит обучение выпускников 9 и 11 классов, решивших связать свою судьбу со спасательным делом.
Многие из его выпускников являются сотрудниками МЧС России и настоящей гордостью ведомства.
Здесь создана хорошая учебно-производственная материальная база: оснащённые учебные классы, обустроенные спортивные залы и площадки, тренажёрные комплексы, лаборатории и мастерские.
Министр пожелал юным спасателям удачи, добра, благополучия, оптимизма и отличных оценок.
"Хорошо, что вы пришли учиться в Пожарно-спасательный колледж, где приобретаете наряду с теоретическими знаниями по всем профильным дисциплинам, ещё и навыки индивидуальной физической подготовки, - сказал Владимир Пучков. – Очень важно в процессе учёбы помогать слабым и, конечно, уважительно относиться к старшим".
С "инфраструктурой" учебного заведения главу чрезвычайного ведомства познакомил директор Пожарно-спасательного колледжа, заслуженный спасатель с многолетним стажем, Юрий Пивненко.
Юные спасатели на специальной тренировочной площадке, обустроенной в колледже, продемонстрировали Министру навыки проведения спасательных работ: ликвидировали последствия условной техногенной катастрофы, разобрали завалы и потушили условный пожар. Владимир Пучков высоко оценил действия юных спасателей.
Отрабатывают полученные в процессе обучения навыки ученики колледжа на базе учебной пожарно-спасательной части, у которой определён район выезда, порядок реагирования на происшествия и организации взаимодействия с профессиональными пожарно-спасательными подразделениями города.
В учебный процесс колледжа внедрены самые передовые образцы пожарно-спасательной техники и оборудования. Будущей профессии подростков обучают профессиональные спасатели и залужённые ветераны чрезвычайного ведомства, на счёту которых сотни потушенных пожаров и ликвидированных аварий
Этим летом стены образовательного учреждения покинули 218 дипломированных специалистов. Выпускники одного из лучших в стране профильного Пожарно-спасательного колледжа востребованы на рынке труда. Большинство из них останутся в Петербурге и будут обеспечивать безопасность и спокойствие горожан.
Пожарно-спасательный колледж г. Санкт-Петербурга - учреждение среднего профессионального образования, с 1998 года проводит обучение выпускников 9 и 11 классов, решивших связать свою судьбу со спасательным делом.
Многие из его выпускников являются сотрудниками МЧС России и настоящей гордостью ведомства.
Здесь создана хорошая учебно-производственная материальная база: оснащённые учебные классы, обустроенные спортивные залы и площадки, тренажёрные комплексы, лаборатории и мастерские.
Источник: МЧС РФ