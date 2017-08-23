ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня в г. Ростове-на-Дону глава МЧС России Владимир Пучков посетил пункт временного размещения людей, потерявших жилье в результате крупного пожара.

Один из пунктов временного размещения (ПВР) организован на базе средней школы № 5. В ПВР оборудованы спальные места, организованы подвоз воды и горячее питание. Созданы все условия для детей, в том числе и грудных, дежурят врачи и психологи для своевременного оказания помощи.

Накануне, входе селекторного совещания, глава МЧС России распорядился организовать в ПВР работу всех необходимых служб – медицины, юридической консультации и др.

В частности, он сказал: «Каждый пострадавший должен получить всю необходимую помощь и поддержку».

На данный момент в городе для размещения пострадавших развёрнуты 4 пункта временного размещения общей вместимостью более 200 человек.