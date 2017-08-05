ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Накануне очередного заседания постоянно действующей группы Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в городе Мирный Республики Саха (Якутия) глава чрезвычайного ведомства Владимир Пучков совместно с руководством АК «Алроса» проинспектировали работу инфраструктуры шахты.

«Мы сейчас проверили - работает стабильно всё стволовое хозяйство, это свидетельствует о том, что обеспечение жизнедеятельности внизу продолжается», - отметил глава МЧС России Владимир Пучков.

В настоящий момент 4 отделения горноспасателей общей численностью 32 человека продолжают обследование незатопленных участков выработок. Глава МЧС России обратил внимание, что это профессионалы высочайшего уровня, они работают в сложнейших условиях и пояснил, что к настоящему времени подготовлены все технические решения, начинается этап разборки разрушенных конструкций.

В настоящий момент сформированы резервы горноспасательных отделений и водолазов, которые будут привлекаться к работе в случае необходимости.

«В Мирном организована работа всех социальных служб, медицины и других структур. Несмотря на выходные дни, специалисты находятся на рабочих местах. Работает оперативный штаб», - сказал Владимир Пучков.