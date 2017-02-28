Владимир Путин прибыл в Красноярск
28.02.2017, 20:25
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент прибыл в Красноярск, где в среду, 1 марта, проведёт совещание о ходе подготовки проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года.
В ходе поездки Владимир Путин посетит региональный центр спортивной подготовки "Академия биатлона", встретится с победителями XXVIII Всемирной зимней универсиады 2017 года, прошедшей в Алма-Ате.
Глава государства прибыл в Красноярск из Бишкека, где Президент России завершил серию визитов в страны Центральной Азии. В.Путин также посетил Алма-Ату и Душанбе.
В ходе поездки Владимир Путин посетит региональный центр спортивной подготовки "Академия биатлона", встретится с победителями XXVIII Всемирной зимней универсиады 2017 года, прошедшей в Алма-Ате.
Глава государства прибыл в Красноярск из Бишкека, где Президент России завершил серию визитов в страны Центральной Азии. В.Путин также посетил Алма-Ату и Душанбе.