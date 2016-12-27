ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Владимир Путин в режиме видеоконференции дал старт поставкам газа на Крымский полуостров по новому магистральному газопроводу Краснодарский край – Крым.

В видеоконференции участвовали глава Республики Крым Сергей Аксёнов и временно исполняющий обязанности губернатора города Севастополя Дмитрий Овсянников.

О готовности системы к запуску доложили генеральный директор «Черноморнефтегаза» Игорь Шабанов и диспетчер Сергей Круликовский.

"Это ещё одно очень важное решение для развития Крыма на длительную перспективу. Имею в виду, что поступление российского магистрального газа на Крымский полуостров позволит нам создать совершенно новую обстановку с точки зрения развития всего экономического комплекса, рекреационного комплекса, развития социальной сферы в Крыму и Севастополе.

Как вы знаете, в этом году мы уже проложили один энергомост, и на полуостров подаётся электроэнергия в объёме 800 мегаватт. Но сегодняшнее событие – это ещё один очень серьёзный и очень важный шаг в развитии Крымского полуострова. На базе поступающего в Крым газа будут построены в ближайшее время, в 2017–2018 году, две электростанции мощностью по 470 мегаватт, которые с лихвой покроют все текущие потребности и создадут перспективный задел на развитие экономики и социальной сферы Крыма и Севастополя.

За четыре года здесь в ближайшее время должно быть построено и реконструировано 70 километров магистральных и 2,5 тысячи межпоселковых газопроводов, 8 газоперекачивающих станций. Очень важно – и хорошо, что сейчас здесь, в Кремле, находятся руководители и Крыма, и Севастополя, – очень важно, чтобы региональные власти и местные органы власти своевременно и синхронизированно осуществили работу по разводке газовых систем для того, чтобы газ дошёл до конечного потребителя, до домохозяйств, до наших граждан, проживающих в Крыму и Севастополе.

Хочу особые слова благодарности сказать, конечно, инженерам, строителям: инженерам – потому что это была непростая, это была сложная инженерная работа, а строителям – потому что они всё сделали в срок и качественно", - цитирует главу государства официальный сайт Кремля.