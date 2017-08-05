ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Северо-Кавказского молодёжного форума «Машук-2017».

В приветствии, в частности, говорится:

«Важно, что такие серьёзные, востребованные временем задачи, как развитие Северного Кавказа, объединили здесь, в Пятигорске, талантливую и энергичную молодёжь, стремящуюся внести личный вклад в реализацию масштабных программ, направленных на раскрытие социально-экономического потенциала региона, совершенствование его инфраструктуры, повышение качества жизни людей, укрепление межнационального согласия.

Отмечу, что организаторы постарались сделать ваше пребывание в Ставропольском крае продуктивным и комфортным. И для этого предложили насыщенную, разнообразную повестку, включающую панельные дискуссии и «круглые столы», встречи с известными политиками, экспертами, общественными деятелями, интересные экскурсии и спортивные мероприятия.

Убеждён, что вы с пользой проведёте эти дни, откроете новые возможности для духовного, профессионального роста, обретёте друзей и единомышленников и, конечно, хорошо отдохнёте».