ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 декабря внести изменения в законы о проверках бизнесменов: их должно быть не более 30% от плановых, а длиться проверки должны до 10 рабочих дней.

В тексте поручения говорится, что Правительству РФ совместно с Генеральной прокуратурой РФ необходимо обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих ограничение количества внеплановых проверок, проводимых каждым органом контроля (надзора) в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ежегодно.

Исключение здесь составляют неплановые проверки, которые инициированы в связи с причинением вреда или возникновением угрозы жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, отмечается в поручении.

Кроме этого, Президент РФ поручил сократить сроки проведения внеплановой проверки в отношении юридического лица или индивидуального предпринимателя до 10 рабочих дней.