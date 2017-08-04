ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В ходе рабочей поездки в Бурятию Владимир Путин посетил Байкальский государственный природный биосферный заповедник.

Глава государства принял участие в церемонии выпуска в Байкал молоди омуля. Около 50 тысяч мальков вырастили в садках методом индустриального рыбоводства для поддержания биоразнообразия ихтиофауны самого глубокого озера на планете. Зарыбление Байкала осуществляется регулярно на основе государственно-частного партнёрства.

Президент также ознакомился с работой визит-центра «Байкал заповедный» – современного информационно-туристического комплекса, построенного на берегу озера.