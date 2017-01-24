Владимир Путин проведёт заседание попечительского совета МГУ и встретится со студентами
24.01.2017, 18:23
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент России Владимир Путин в День российского студенчества (Татьянин день), 25 января проведёт заседание попечительского совета МГУ им. М. В. Ломоносова и встретится со студентами. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"25 января под председательством Владимира Путина состоится заседание попечительского совета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Планируется обсуждение промежуточных итогов программы развития МГУ до 2020 года и хода формирования научно- технологического кластера "Воробьёвы горы", - говорится в сообщении.
Также глава государства встретится со студентами - участниками ежегодного Форума лидеров студенческих и молодёжных организаций и поздравит их с праздником, добавили в пресс-службе.
25 января было объявлено Днём российского студенчества указом президента РФ в 2005 году, когда праздновался 250-летний юбилей со дня основания Московского университета.
"25 января под председательством Владимира Путина состоится заседание попечительского совета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Планируется обсуждение промежуточных итогов программы развития МГУ до 2020 года и хода формирования научно- технологического кластера "Воробьёвы горы", - говорится в сообщении.
Также глава государства встретится со студентами - участниками ежегодного Форума лидеров студенческих и молодёжных организаций и поздравит их с праздником, добавили в пресс-службе.
25 января было объявлено Днём российского студенчества указом президента РФ в 2005 году, когда праздновался 250-летний юбилей со дня основания Московского университета.