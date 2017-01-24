ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент России Владимир Путин в День российского студенчества (Татьянин день), 25 января проведёт заседание попечительского совета МГУ им. М. В. Ломоносова и встретится со студентами. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"25 января под председательством Владимира Путина состоится заседание попечительского совета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Планируется обсуждение промежуточных итогов программы развития МГУ до 2020 года и хода формирования научно- технологического кластера "Воробьёвы горы", - говорится в сообщении.

Также глава государства встретится со студентами - участниками ежегодного Форума лидеров студенческих и молодёжных организаций и поздравит их с праздником, добавили в пресс-службе.

25 января было объявлено Днём российского студенчества указом президента РФ в 2005 году, когда праздновался 250-летний юбилей со дня основания Московского университета.