ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 24 мая состоится встреча Владимира Путина с Президентом Республики Македонии Гёрге Ивановым, который прибудет в Москву с рабочим визитом для участия в церемонии вручения присуждённой ему Международным общественным Фондом единства православных народов премии имени Святейшего Патриарха Алексия II.

Ожидается, что главы государств обсудят вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества. Планируется также обмен мнениями по актуальной региональной тематике, прежде всего – ситуации в Балканском регионе.