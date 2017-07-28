Владимир Путин провёл совещание с постоянными членами Совета Безопасности
28.07.2017, 20:44
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, на котором обсуждалось создание зон деэскалации в Сирии и другие вопросы, включая отношения Москвы и Вашингтона.
Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, "состоялось обсуждение актуальных вопросов социально-экономической внутрироссийской повестки дня, обмен мнениями по продолжающейся работе по созданию зон деэскалации в Сирии".
"Затрагивались также некоторые аспекты двухсторонних отношений России и США", – добавил Песков.
По его информации в заседании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава администрации президента Антон Вайно, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента Сергей Иванов.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в пятницу проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.
Напомним, в пятницу российский МИД опубликовал заявление, согласно которому с 1 августа Москва приостанавливает использование посольством США складских помещений на Дорожной улице в российской столицк и дачи в Серебряном Бору, а также до 1 сентября предлагает Вашингтону привести число своих дипломатов в соответствие с количеством российских дипломатов в США.
В четверг сенат США принял закон о введении новых санкций против России, Ирана и КНДР. До этого законопроект приняла палата представителей Конгресса США. Как заявлял президент Владимир Путин, в условиях санкций Россия ведёт себя терпеливо, но в какой-то момент придётся ответить.
Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, "состоялось обсуждение актуальных вопросов социально-экономической внутрироссийской повестки дня, обмен мнениями по продолжающейся работе по созданию зон деэскалации в Сирии".
"Затрагивались также некоторые аспекты двухсторонних отношений России и США", – добавил Песков.
По его информации в заседании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава администрации президента Антон Вайно, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента Сергей Иванов.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в пятницу проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.
Напомним, в пятницу российский МИД опубликовал заявление, согласно которому с 1 августа Москва приостанавливает использование посольством США складских помещений на Дорожной улице в российской столицк и дачи в Серебряном Бору, а также до 1 сентября предлагает Вашингтону привести число своих дипломатов в соответствие с количеством российских дипломатов в США.
В четверг сенат США принял закон о введении новых санкций против России, Ирана и КНДР. До этого законопроект приняла палата представителей Конгресса США. Как заявлял президент Владимир Путин, в условиях санкций Россия ведёт себя терпеливо, но в какой-то момент придётся ответить.
Источник: Президент России