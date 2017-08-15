Владимир Путин провёл встречу с руководителем фракции "Единой России" в Госдуме Васильевым
15.08.2017, 21:48
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев выразил президенту Владимиру Путину благодарность за политику, которая помогает депутатам разных партий объединяться для решения важных задач.
"Конечно, помогает политика, которую вы проводите: внутренняя в важных вопросах, международная - отстаивание наших национальных интересов", - сказал Васильев на встрече с главой государства.
В числе таких непростых вопросов Васильев назвал проект реновации в Москве. По его словам, такая работа сплачивает все партии в Думе.
В начале августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что окончательно в программу реновации были включены 5 тыс. 144 дома. Кроме того, утверждены адреса первых площадок для переселения по программе реновации.
"Конечно, помогает политика, которую вы проводите: внутренняя в важных вопросах, международная - отстаивание наших национальных интересов", - сказал Васильев на встрече с главой государства.
В числе таких непростых вопросов Васильев назвал проект реновации в Москве. По его словам, такая работа сплачивает все партии в Думе.
В начале августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что окончательно в программу реновации были включены 5 тыс. 144 дома. Кроме того, утверждены адреса первых площадок для переселения по программе реновации.
Источник: Единая Россия