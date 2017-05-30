ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым.

Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня, в том числе в контексте предстоящих в июне в Астане заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и открытия выставки «ЭКСПО–2017».

Затрагивалась также подготовка очередной Международной встречи по Сирии в Астане.