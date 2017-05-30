Владимир Путин провёл телефонные переговоры с Нурсултаном Назарбаевым
30.05.2017, 15:16
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым.
Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня, в том числе в контексте предстоящих в июне в Астане заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и открытия выставки «ЭКСПО–2017».
Затрагивалась также подготовка очередной Международной встречи по Сирии в Астане.