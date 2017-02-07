Владимир Путин провёл телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель
07.02.2017, 16:27
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель.
Обсуждалась обстановка на юго-востоке Украины, резко обострившаяся в последние дни из-за провокационных действий украинской стороны. Выражена серьёзная обеспокоенность в связи с эскалацией вооружённого противостояния, в результате которого имеются человеческие жертвы, значительные разрушения гражданской инфраструктуры и жилого фонда в ряде населённых пунктов Донбасса.
Владимир Путин привлёк внимание Ангелы Меркель к данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, а также к заявлениям официальных представителей Киева, свидетельствующим о попытках украинских силовиков военным путём изменить ситуацию на линии соприкосновения в свою пользу. Налицо явное стремление киевских властей сорвать реализацию минских договорённостей, а также использовать "нормандский формат" для прикрытия своих деструктивных шагов.
Президент России и канцлер ФРГ высказались в пользу незамедлительного восстановления режима прекращения огня и поддержали в данном контексте усилия Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Условлено наращивать дипломатические усилия в целях содействия мирному урегулированию украинского кризиса. В частности, имеется в виду предусмотреть в ближайшее время контакты министров иностранных дел и помощников лидеров в "нормандском формате", а затем продолжить обсуждение ситуации на высшем уровне.
Обсуждалась обстановка на юго-востоке Украины, резко обострившаяся в последние дни из-за провокационных действий украинской стороны. Выражена серьёзная обеспокоенность в связи с эскалацией вооружённого противостояния, в результате которого имеются человеческие жертвы, значительные разрушения гражданской инфраструктуры и жилого фонда в ряде населённых пунктов Донбасса.
Владимир Путин привлёк внимание Ангелы Меркель к данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, а также к заявлениям официальных представителей Киева, свидетельствующим о попытках украинских силовиков военным путём изменить ситуацию на линии соприкосновения в свою пользу. Налицо явное стремление киевских властей сорвать реализацию минских договорённостей, а также использовать "нормандский формат" для прикрытия своих деструктивных шагов.
Президент России и канцлер ФРГ высказались в пользу незамедлительного восстановления режима прекращения огня и поддержали в данном контексте усилия Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Условлено наращивать дипломатические усилия в целях содействия мирному урегулированию украинского кризиса. В частности, имеется в виду предусмотреть в ближайшее время контакты министров иностранных дел и помощников лидеров в "нормандском формате", а затем продолжить обсуждение ситуации на высшем уровне.