ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Состоялся телефонный разговор главы РФ Владимира Путина с Президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани.

Подчёркнуто, что успешное завершение совместными усилиями операции по освобождению Алеппо от боевиков является важным шагом на пути полной победы над международным терроризмом в Сирии и установления мира в этой стране.

Условлено продолжить тесную координацию в вопросах содействия достижению политического урегулирования сирийского кризиса, в частности, имея в виду проведение в Астане переговоров заинтересованных сторон в целях выхода на конкретные договоренности.

Хасан Рухани выразил искренние соболезнования в связи с убийством Посла России в Турции А.Карлова.