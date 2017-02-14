ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Российский лидер тепло поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с убедительной победой на президентских выборах и пожелал ему дальнейшей успешной работы на высшем государственном посту.

С обеих сторон подтверждено стремление расширять взаимовыгодное сотрудничество между Россией и Туркменистаном в самых различных областях.

Владимир Путин также отметил успех туркменской дипломатии, инициировавшей принятие Генеральной Ассамблеей ООН 2 февраля 2017 года специальной резолюции о Международном дне нейтралитета. Подчёркнуто, что Россия, выступившая в числе соавторов этой резолюции, с большим уважением относится к проводимой Туркменистаном политике нейтралитета.

Накануне Президент России направил Гурбангулы Бердымухамедову поздравительную телеграмму.