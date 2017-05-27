ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани.

Президент России поздравил Рухани с переизбранием на пост главы государства и пожелал успехов в его деятельности.

С обеих сторон подтверждён твёрдый настрой на углубление многопланового двустороннего взаимодействия в русле договорённостей, достигнутых в ходе визита президента Ирана в Россию 27–28 марта 2017 года. Особое внимание уделено вопросам торгово-экономического сотрудничества, в том числе реализации крупных совместных проектов в нефтегазовой сфере и в области мирного атома.

Условлено о продолжении контактов как в двусторонних, так и в многосторонних форматах.