Владимир Путин вручил меценатам знаки отличия "За благодеяние"
27.01.2017, 16:33
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент Российской Федерации Владимир Путин вручил знаки отличия «За благодеяние» - за большой вклад в благотворительную и общественную деятельность – основателю USM Holdings Алишеру Усманову и главе совета директоров ЗАО "Группа компаний "Ренова" Виктору Вексельбергу.
Награждая Алишера Усманова, глава государства отметил «большой вклад в благотворительную и общественную деятельность» основателя и крупнейшего акционера USM Holdings. За последние 10 лет предприниматель пожертвовал на благотворительные цели и социальные инвестиции порядка $1,7 млрд, из которых $200 млн были выплачены в 2016 году. В 2015 году Министерство культуры России признало Алишера Усманова Меценатом года.
При поддержке благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт», основанного Алишером Усмановым, в Москве был установлен памятник Майе Плисецкой, в рамках Дня благотворительности #ЩедрыйВторник в регионах страны прошли кинопоказы для слабовидящих и слабослышащих. Фонд поддержал создание художественного фильма «Рай» режиссёра Андрея Кончаловского, проведение выставки «Шедевры Пинакотеки Ватикана» и ряд других крупных проектов в сфере культуры и искусства.
Награждая Алишера Усманова, глава государства отметил «большой вклад в благотворительную и общественную деятельность» основателя и крупнейшего акционера USM Holdings. За последние 10 лет предприниматель пожертвовал на благотворительные цели и социальные инвестиции порядка $1,7 млрд, из которых $200 млн были выплачены в 2016 году. В 2015 году Министерство культуры России признало Алишера Усманова Меценатом года.
При поддержке благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт», основанного Алишером Усмановым, в Москве был установлен памятник Майе Плисецкой, в рамках Дня благотворительности #ЩедрыйВторник в регионах страны прошли кинопоказы для слабовидящих и слабослышащих. Фонд поддержал создание художественного фильма «Рай» режиссёра Андрея Кончаловского, проведение выставки «Шедевры Пинакотеки Ватикана» и ряд других крупных проектов в сфере культуры и искусства.