ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Накануне вечером в Кремле Владимир Путин провёл встречу с ушедшими в отставку главами Бурятии, Карелии, Пермского края, Новгородской и Рязанской областей.



Слова Президента приводит официальный сайт Кремля:

В.Путин: Уважаемые коллеги!

Хотел с вами встретиться, поговорить о текущей ситуации в ваших регионах, которые вы в таком качестве, как руководители, оставляете. Но наш разговор хотел бы начать с благодарности за работу, которую вы проделали в этих регионах. Каждый разное количество времени, разное количество лет проработал, но это большой отрезок вашей жизни.

За годы вашей работы регионы изменились, и изменились в лучшую сторону. Хотя, безусловно, проблем всегда и везде хватает – и по регионам, и в стране в целом. Знаю, что вы приложили максимум усилий к тому, чтобы в непростой экономической ситуации, особенно последних двух лет, достойно пройти через эти сложности и создать условия для ваших преемников в работе по развитию регионов. Собственно говоря, это главное, ради чего я вас собрал.

И конечно, хотел бы с вами поговорить о том, как вы оцениваете состояние регионов, как вы оцениваете проблемы, перед которыми регионы стоят, задачи, которые нужно в ближайшее время решать вашим преемникам.

Ротация – это совершенно естественный процесс, само собой разумеющийся. Уверен, что вы сможете приложить свои силы и на других участках работы. Буду всячески способствовать тому, чтобы ваш опыт и ваше знание ситуации в конкретном регионе и в стране в целом были эффективно использованы в будущем.



Рассчитываю на то, что вы сделаете всё для того, чтобы помочь, поддержать ваших преемников в работе, за которую они сейчас берутся. Надеюсь, что это тоже, как и в вашем случае, будет успешная работа, и люди это почувствуют в самое ближайшее время.

Мы с вами понимаем, что всегда результаты в работе такого рода видны не сразу, но вся наша работа – вся наша жизнь, многие наши годы – посвящена именно этой цели. Не сомневаюсь, что так будет и в случае с вашими преемниками.

Во всяком случае, рассчитываю, что вы их поддержите вашими знаниями, опытом и вашими идеями по поводу того, что и как нужно было бы сделать в самое ближайшее время, чтобы не потерять темп в развитии регионов, которые вы возглавляли.

Спасибо вам ещё раз.