Владимир Путин встретился с главой МИД Сергеем Лавровым
10.02.2017, 21:13
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Владимир Путин во время встречи в Кремле поздравил министра иностранных дел Сергея Лаврова с Днём дипломатического работника.
- Мы знаем, насколько важна, ответственна и сложна эта работа, а в последнее время ещё и чрезвычайно опасна, - сказал президент. - Хочу вас поблагодарить за всё, что вы и ваши помощники, весь дипломатический корпус страны делает для интересов России, укрепления её позиций на внешней арене.
- Мы очень ценим ваше неизменное внимание к дипломатической службе, - поблагодарил Лавров. - Мы продолжаем развивать наши отношения по проблеме терроризма. Ваша инициатива о формировании широкого антитеррористического фронта обретает всё больше сторонников. Наносное и конъюнктурное уходит в сторону, люди понимают, что нужно выбирать приоритеты.
Министр рассказал, что продолжается работа над расширением соглашений о безвизовом передвижении между Россией и зарубежными странами - их уже заключено несколько десятков.
- За последние два года поток наших туристов стабилен – 35 миллионов в год в среднем, - назвал число выезжающих за рубеж россиян Лавров. - Но интересно, что и въездной туризм сохраняется на очень высоком уроне – 25 миллионов иностранцев ежегодно посещают Россию.
- Мы знаем, насколько важна, ответственна и сложна эта работа, а в последнее время ещё и чрезвычайно опасна, - сказал президент. - Хочу вас поблагодарить за всё, что вы и ваши помощники, весь дипломатический корпус страны делает для интересов России, укрепления её позиций на внешней арене.
- Мы очень ценим ваше неизменное внимание к дипломатической службе, - поблагодарил Лавров. - Мы продолжаем развивать наши отношения по проблеме терроризма. Ваша инициатива о формировании широкого антитеррористического фронта обретает всё больше сторонников. Наносное и конъюнктурное уходит в сторону, люди понимают, что нужно выбирать приоритеты.
Министр рассказал, что продолжается работа над расширением соглашений о безвизовом передвижении между Россией и зарубежными странами - их уже заключено несколько десятков.
- За последние два года поток наших туристов стабилен – 35 миллионов в год в среднем, - назвал число выезжающих за рубеж россиян Лавров. - Но интересно, что и въездной туризм сохраняется на очень высоком уроне – 25 миллионов иностранцев ежегодно посещают Россию.