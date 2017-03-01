ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин посетил многофункциональный спортивный комплекс «Академия биатлона» в Красноярске и встретился с победителями XXVIII Всемирной зимней универсиады 2017 года. Глава государства осмотрел спорткомплекс и беседовал со спортсменами-победителями Игр.

Всемирная зимняя универсиада-2017 – международное комплексное спортивное мероприятие среди студентов – прошла в Алма-Ате (Казахстан) с 29 января по 8 февраля под эгидой Международной федерации студенческого спорта (FISU).

В программу Игр вошли восемь обязательных видов спорта и четыре дополнительных. Россия заняла первое место в общекомандном зачёте с 71-й медалью, из них 29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых.

За высокие спортивные достижения на Всемирной зимней универсиаде-2017 Президент своим распоряжением объявил благодарность членам студенческой спортивной сборной команды России.