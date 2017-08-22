ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 23 августа Президент России Владимир Путин проведёт в Сочи переговоры с Премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху, который посетит Россию с кратким рабочим визитом.

Планируется обмен мнениями по вопросам развития двусторонних отношений и ситуации на Ближнем Востоке, прежде всего по сирийской проблематике, борьбе с международным терроризмом и палестино-израильскому урегулированию, а также по другим темам региональной и глобальной повестки дня.