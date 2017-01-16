ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Глава РФ Владимир Путин выразил соболезнования Президенту Киргизской Республики Алмазбеку Атамбаеву в связи с многочисленными человеческими жертвами, вызванными падением самолёта на жилые дома под Бишкеком.

В направленной телеграмме глава Российского государства подчеркнул, что в России разделяют боль и скорбь дружественного народа Киргизской Республики.

В.Путин передал слова поддержки тем, кто потерял в этой катастрофе своих родных и близких, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.