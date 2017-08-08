ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин заслушал доклады о ходе спасательных работ на шахте «Мир» в Якутии и ситуации в пострадавших от паводка районах Дальнего Востока.

Глава МЧС Владимир Пучков по телефону сообщил Президенту о ходе поисково-спасательных работ на руднике «Мир» в Якутии, где на минувшей неделе произошла авария. Кроме того, Министр информировал о ситуации в районах Дальнего Востока, пострадавших от паводка.

Глава государства также провёл телефонный разговор с губернатором Приморья Владимиром Миклушевским. Глава региона информировал Президента о ситуации в крае в связи с природным бедствием.

4 августа на руднике «Мир» в Якутии произошла технологическая авария. До сих пор под завалами находятся восемь человек.