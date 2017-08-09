Владивостокский морской порт направил в пострадавшие районы Приморья 10 тонн бутилированный воды
09.08.2017, 11:03
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Для оказания помощи пострадавшим от наводнения приморцам Владивостокский морской торговый порт (ВМТП) направил в Хасанский район 10 тонн бутилированной воды.
Как сообщили в краевом департаменте гражданской защиты, предприятия Приморья готовы помощь тем, кто пострадал от ЧС в Приморье и оказать помощь.
«Владивостокский морской торговый порт направил в пострадавшие районы по 10 тонн бутилированной питьевой воды, Владивостокский морской рыбный порт – 1200 банок рыбных консервов», – рассказали ведомстве.
Как отметил председатель профсоюза работников ВМТП «Портовик» Евгений Ильин, при необходимости порт готов помочь и другим населенным пунктам.
«По рекомендации штаба по ликвидации последствий ЧС мы направили весь объем гуманитарной помощи в поселок Барабаш, жители которого особенно остро испытывают нехватку питьевой воды. При необходимости мы готовы помочь другим населенным пунктам», – добавил он.
Отметим, что сбор в крае организовано несколько пунктов приёма гуманитарной помощи.
Так, специалисты Приморского центра социального обслуживания населения принимают воду, консервы, сахар, чай, крупы, макаронные изделия, печенье, детское питание, предметы личной гигиены для пострадавших от ЧС.
«Социальный автобус» будет работать с 13.00 до 16.00.
Отметим, для помощи пострадавшим от ЧС в Приморье распечатали склады краевого резерва. 50 двуспальных кроватей, матрацы, подушки, одеяла и постельное белье со склада краевого резерва уже направлены в пункт временного размещения (ПВР) в селе Барабаш. Такое решение принято Губернатором Приморья Владимиром Миклушевским.
На складе, созданном для ликвидации ЧС, имеются не только постельные принадлежности. Здесь в достаточном количестве есть взрослая и детская одежда и обувь, белье на разные сезоны, посуда, палатки, обогревательные и осветительные приборы, многое другое, что в случае необходимости поможет людям в комфорте прожить некоторое время. В случае необходимости будет принято решение использовать эти возможности в полной мере.
Во вторник, 8 августа, пункт временного размещения в поселке Барабаш, расположенный в местной школе, посетил Губернатор края Владимир Миклушевский. Глава региона поручил обеспечить людей, пострадавших от ЧС, всем необходимым.
Отметим, в Приморском крае из-за сильных ливневых дождей в понедельник, 7 августа, введен режим ЧС краевого уровня в пяти муниципалитетах – Хасанском, Михайловском, Октябрьском и Надеждинском районах, а также Уссурийский городской округ. В среду, 9 августа муниципальный ЧС введен в Пограничном районе.
На сегодняшний день в Приморье остаются подтоплены 28 населенных пунктов в пяти муниципальных образованиях, 577 жилых домов, 2 053 придомовых территории (плюс 361 придомовая за сутки), 12 социально значимых объектов. Повреждено 27 участков дорог, нарушено транспортное сообщение с девятью населенными пунктами. Железнодорожное сообщение осуществляется в штатном режиме, перемытых участков нет. Продолжают функционировать четыре лодочные переправы. Развернуто пять ПВР, в которых размещены 160 человек. Частично отключены от электроэнергии 1 312 домов в шести муниципалитетах и четыре социально значимых объекта.
Как сообщили в краевом департаменте гражданской защиты, предприятия Приморья готовы помощь тем, кто пострадал от ЧС в Приморье и оказать помощь.
«Владивостокский морской торговый порт направил в пострадавшие районы по 10 тонн бутилированной питьевой воды, Владивостокский морской рыбный порт – 1200 банок рыбных консервов», – рассказали ведомстве.
Как отметил председатель профсоюза работников ВМТП «Портовик» Евгений Ильин, при необходимости порт готов помочь и другим населенным пунктам.
«По рекомендации штаба по ликвидации последствий ЧС мы направили весь объем гуманитарной помощи в поселок Барабаш, жители которого особенно остро испытывают нехватку питьевой воды. При необходимости мы готовы помочь другим населенным пунктам», – добавил он.
Отметим, что сбор в крае организовано несколько пунктов приёма гуманитарной помощи.
Так, специалисты Приморского центра социального обслуживания населения принимают воду, консервы, сахар, чай, крупы, макаронные изделия, печенье, детское питание, предметы личной гигиены для пострадавших от ЧС.
«Социальный автобус» будет работать с 13.00 до 16.00.
Отметим, для помощи пострадавшим от ЧС в Приморье распечатали склады краевого резерва. 50 двуспальных кроватей, матрацы, подушки, одеяла и постельное белье со склада краевого резерва уже направлены в пункт временного размещения (ПВР) в селе Барабаш. Такое решение принято Губернатором Приморья Владимиром Миклушевским.
На складе, созданном для ликвидации ЧС, имеются не только постельные принадлежности. Здесь в достаточном количестве есть взрослая и детская одежда и обувь, белье на разные сезоны, посуда, палатки, обогревательные и осветительные приборы, многое другое, что в случае необходимости поможет людям в комфорте прожить некоторое время. В случае необходимости будет принято решение использовать эти возможности в полной мере.
Во вторник, 8 августа, пункт временного размещения в поселке Барабаш, расположенный в местной школе, посетил Губернатор края Владимир Миклушевский. Глава региона поручил обеспечить людей, пострадавших от ЧС, всем необходимым.
Отметим, в Приморском крае из-за сильных ливневых дождей в понедельник, 7 августа, введен режим ЧС краевого уровня в пяти муниципалитетах – Хасанском, Михайловском, Октябрьском и Надеждинском районах, а также Уссурийский городской округ. В среду, 9 августа муниципальный ЧС введен в Пограничном районе.
На сегодняшний день в Приморье остаются подтоплены 28 населенных пунктов в пяти муниципальных образованиях, 577 жилых домов, 2 053 придомовых территории (плюс 361 придомовая за сутки), 12 социально значимых объектов. Повреждено 27 участков дорог, нарушено транспортное сообщение с девятью населенными пунктами. Железнодорожное сообщение осуществляется в штатном режиме, перемытых участков нет. Продолжают функционировать четыре лодочные переправы. Развернуто пять ПВР, в которых размещены 160 человек. Частично отключены от электроэнергии 1 312 домов в шести муниципалитетах и четыре социально значимых объекта.
Источник: http://primorsky.ru