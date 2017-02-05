Правительство Тюменской области подписало соглашение о сотрудничестве по вопросам экспортной деятельности с АО «Российский экспортный центр». Соглашение – важный шаг в содействии развитию несырьевого экспорта, что является одной из приоритетных задач областной власти.

Со стороны регионального правительства документ подписал губернатор Тюменской области Владимир Якушев, со стороны РЭЦ - его генеральный директор Пётр Фрадков.

Соглашение регламентирует основные направления взаимодействия «Российского экспортного центра» и правительства Тюменской области. В том числе сотрудничество при реализации государственной политики в области поддержки и развития экспорта продукции, построение системы поддержки национального экспорта, обеспечение образовательной поддержки экспортеров, определение «единого окна» для обращений субъектов малого и среднего предпринимательства Тюменской области за получением квалифицированной и консультационной помощи по вопросам государственной поддержки экспорта.



Тюменские предприятия конкурентоспособны по многим направлениям. Реализация соглашения будет способствовать их выходу, включая предприятия малого и среднего бизнеса, на международные рынки, продвижению региональной продукции за рубежом, в целом увеличению доли экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства Тюменской области.