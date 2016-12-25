Вместо праздников забайкальцу грозит лишение свободы
25.12.2016, 10:50
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В минувшую субботу жительница города Нерчинска обратилась в полицию с заявлением о том, что неизвестный похитил у неё корову. Сотрудники отдела МВД России по Нерчинскому району осмотрели место происшествия и обнаружили следы, предположительно принадлежавшие подозреваемому и корове, которую он ночью увёл со двора дома потерпевшей.
По ним полицейские прошли около двух километров по городу и по берегу реки, а затем по льду добрались до одного из островов на середине русла. Там стражи порядка обнаружили привязанную в кустах корову и вернули животное владелице. Чуть позже в ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали ранее неоднократно судимого 41-летнего местного жителя, причастного к краже.
Мужчина признался в содеянном и рассказал полицейским, что в дальнейшем планировал забить корову на мясо и продать его, а на вырученные деньги отметить новогодние праздники. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
По ним полицейские прошли около двух километров по городу и по берегу реки, а затем по льду добрались до одного из островов на середине русла. Там стражи порядка обнаружили привязанную в кустах корову и вернули животное владелице. Чуть позже в ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали ранее неоднократно судимого 41-летнего местного жителя, причастного к краже.
Мужчина признался в содеянном и рассказал полицейским, что в дальнейшем планировал забить корову на мясо и продать его, а на вырученные деньги отметить новогодние праздники. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.