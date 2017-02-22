ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В период с 21 по 26 февраля 2017 года делегация ФАС России принимает участие во встрече старших должностных лиц форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС). В этом году страна – председатель Форума - Вьетнам принимает у себя 21 экономику азиатско-тихоокеанского региона.

В рамках мероприятия состоится семинар «Экономические аспекты антимонопольной политики», организатором которого выступает Центральный институт экономического управления Вьетнама. В ходе семинара сотрудники конкурентных ведомств стран АТЭС изучат вопросы проведения экономического анализа при расследовании дел, а также обсудят ключевые направления для дальнейшего взаимодействия.

Следующим мероприятием станет семинар «Полномочия антимонопольного ведомства при проведении расследований», организатором которого является антимонопольное ведомство Перу. Цель семинара - обмен информацией и опытом в вопросах проведения антимонопольными органами расследований нарушений антимонопольного законодательства, в том числе проведения проверок, как одного из важных этапов антимонопольного расследования, обеспечивающего получение доказательств нарушений.

Неделя завершится заседанием Рабочей Группы по конкурентной политике АТЭС, в рамках которого будут обсуждаться состоявшиеся и будущие проекты в сфере конкуренции под эгидой АТЭС. Кроме того, представители конкурентных ведомств АТЭС, в том числе ФАС России, представят доклады о последних изменениях в сфере национальной конкурентной политики и законодательства.