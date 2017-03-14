Во Владимирской области мужчина предстанет перед судом за публичное оскорбление полицейских
14.03.2017, 13:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Следственными органами завершено расследование уголовного дела, возбужденного 22 февраля текущего года в отношении 37-летнего жителя города Радужный. Мужчине предъявлено обвинение в публичном оскорблении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей.
Вечером 16 декабря 2016 года на остановке общественного транспорта города Радужный внимание полицейских патрульно-постовой службы привлёк мужчина, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, который вёл себя неадекватно и приставал к прохожим. Увидев сотрудников полиции, правонарушитель попытался скрыться, но был задержан.
При доставлении в дежурную часть полиции 37-летний местный житель стал публично оскорблять полицейских грубой нецензурной бранью, вёл себя нагло и вызывающе, на неоднократные требования прекратить противоправные действия не реагировал.
Такое поведение обернулось для мужчины возбуждением уголовного дела.
В ходе следствия обвиняемый признал свою вину. Материалы уголовного дела с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.
Вечером 16 декабря 2016 года на остановке общественного транспорта города Радужный внимание полицейских патрульно-постовой службы привлёк мужчина, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, который вёл себя неадекватно и приставал к прохожим. Увидев сотрудников полиции, правонарушитель попытался скрыться, но был задержан.
При доставлении в дежурную часть полиции 37-летний местный житель стал публично оскорблять полицейских грубой нецензурной бранью, вёл себя нагло и вызывающе, на неоднократные требования прекратить противоправные действия не реагировал.
Такое поведение обернулось для мужчины возбуждением уголовного дела.
В ходе следствия обвиняемый признал свою вину. Материалы уголовного дела с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.