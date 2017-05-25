Во дворе Музея Москвы 28 мая откроется городской блошиный рынок
25.05.2017, 11:02
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Посетителей ждут лекция о легендах советской фотографии, мастер-класс по исторической фототехнике и дискуссия, посвящённая истории старинной деревянной утвари.
Традиционный городской блошиный рынок откроется 28 мая во дворе Музея Москвы. Его темой станет советское фотоискусство. Старинные и советские раритеты на продажу привезут около 100 антикварных магазинов и коллекционеров, а более 400 горожан — личные вещи. Здесь же можно будет приобрести подлинные снимки именитых мастеров и фотографов 1960–1980-х годов.
В 14:00 открытую лекцию о легендах советской фотографии прочитает куратор Британской высшей школы дизайна Светлана Тэйлор, а в 17:00 мастер-класс по советской фототехнике проведет коллекционер и журналист Антон Размахнин. В 13:00 и 15:00 пройдут дискуссии с художником по дереву Анной Легониной, посвященные истории старинной деревянной утвари.
Желающие смогут обменяться игрушками, а дети в возрасте до 12 лет вместе с родителями — выставить на продажу свои поделки, книги и вещи. На празднике будут звучать советские мелодии и хиты прошлых лет.
Это единственный в столице блошиный рынок в исторической части города. Вход свободный.
Традиционный городской блошиный рынок откроется 28 мая во дворе Музея Москвы. Его темой станет советское фотоискусство. Старинные и советские раритеты на продажу привезут около 100 антикварных магазинов и коллекционеров, а более 400 горожан — личные вещи. Здесь же можно будет приобрести подлинные снимки именитых мастеров и фотографов 1960–1980-х годов.
В 14:00 открытую лекцию о легендах советской фотографии прочитает куратор Британской высшей школы дизайна Светлана Тэйлор, а в 17:00 мастер-класс по советской фототехнике проведет коллекционер и журналист Антон Размахнин. В 13:00 и 15:00 пройдут дискуссии с художником по дереву Анной Легониной, посвященные истории старинной деревянной утвари.
Желающие смогут обменяться игрушками, а дети в возрасте до 12 лет вместе с родителями — выставить на продажу свои поделки, книги и вещи. На празднике будут звучать советские мелодии и хиты прошлых лет.
Это единственный в столице блошиный рынок в исторической части города. Вход свободный.