Во всех субъектах РФ сотрудники МЧС России обеспечивают безопасность во время Масленичных гуляний
26.02.2017, 17:23
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Последний день Масленицы называется Проводами или Прощёным воскресеньем, в этот день, как правило, совершали самый известный обряд - это сжигание чучела, символизировавшего зиму. Таким образом, по традиции, прощались с зимой.
В этот день на центральных площадях городов и населённых пунктов Российской Федерации собирается большое количество людей, поэтому соблюдение правил пожарной безопасности является необходимым требованием в период подобных массовых гуляний.
В обеспечении безопасности праздничных мероприятий по всей стране задействованы специалисты МЧС России, которые проводят подробный инструктаж с организаторами мероприятий с массовым пребыванием людей, особое внимание было уделено требованиям к разведению костров и применению открытого огня при проведении подобных мероприятий. В местах, где предполагается большое число людей, дежурят пожарные и спасатели. Они не только контролируют соблюдение правил пожарной безопасности, но и проводят с гражданами профилактическую работу.
Вот основные правила безопасности проводов Масленицы:
- рядом со сжигаемым чучелом не должны находиться посторонние люди, особенно дети; оптимальное расстояние до зрителей – не менее 15 метров;
- при сжигании чучела Масленицы необходимо учитывать погодные условия: опасно пользоваться открытым огнём при сильном ветре;
- место для сжигания чучела должно находиться на расстоянии не менее 50 метров от зданий, сооружений и других построек;
- организаторы мероприятия должны позаботиться о наличии первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и обеспечить при необходимости беспрепятственный проезд транспорта экстренных служб;
- после окончания мероприятия необходимо убедиться в отсутствии горящих или тлеющих остатков чучела.
Зачастую масленичные гуляния проводятся недалеко от зимних водоёмов. Поэтому следует помнить о том, что опасно собираться на льду большими группами людей, бегать и прыгать на нём.
При катании на санках или ватрушках необходимо убедиться в безопасности склона горы, проверить, нет ли на нём резких поворотов, торчащих из-под снега камней, не выходит ли он на проезжую часть или на опасный участок водоёма. При спуске с горки нужно удостовериться, что перед вами нет других катающихся, особенно детей.
В этот день на центральных площадях городов и населённых пунктов Российской Федерации собирается большое количество людей, поэтому соблюдение правил пожарной безопасности является необходимым требованием в период подобных массовых гуляний.
В обеспечении безопасности праздничных мероприятий по всей стране задействованы специалисты МЧС России, которые проводят подробный инструктаж с организаторами мероприятий с массовым пребыванием людей, особое внимание было уделено требованиям к разведению костров и применению открытого огня при проведении подобных мероприятий. В местах, где предполагается большое число людей, дежурят пожарные и спасатели. Они не только контролируют соблюдение правил пожарной безопасности, но и проводят с гражданами профилактическую работу.
Вот основные правила безопасности проводов Масленицы:
- рядом со сжигаемым чучелом не должны находиться посторонние люди, особенно дети; оптимальное расстояние до зрителей – не менее 15 метров;
- при сжигании чучела Масленицы необходимо учитывать погодные условия: опасно пользоваться открытым огнём при сильном ветре;
- место для сжигания чучела должно находиться на расстоянии не менее 50 метров от зданий, сооружений и других построек;
- организаторы мероприятия должны позаботиться о наличии первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и обеспечить при необходимости беспрепятственный проезд транспорта экстренных служб;
- после окончания мероприятия необходимо убедиться в отсутствии горящих или тлеющих остатков чучела.
Зачастую масленичные гуляния проводятся недалеко от зимних водоёмов. Поэтому следует помнить о том, что опасно собираться на льду большими группами людей, бегать и прыгать на нём.
При катании на санках или ватрушках необходимо убедиться в безопасности склона горы, проверить, нет ли на нём резких поворотов, торчащих из-под снега камней, не выходит ли он на проезжую часть или на опасный участок водоёма. При спуске с горки нужно удостовериться, что перед вами нет других катающихся, особенно детей.