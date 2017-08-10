ОРЕАНДА-НОВОСТИ. До конца года работники ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП) и ГКУ "Организатор перевозок" получат более одной тысячи новых видеорегистраторов. Эти устройства более современные, чем те, которые используют сейчас. Они способны записывать видео высокого качества и могут долгое время работать без подзарядки.

Впервые портативные камеры выдадут работникам спецстоянок и техникам на эвакуаторах, осматривающим машины перед перемещением. Видеорегистраторы позволят повысить качество работы сотрудников, а также станут дополнительным источником информации при возникновении спорных ситуаций.

"“Организатор перевозок” получит 480 видеорегистраторов. Их будут использовать контролеры на всем наземном городском транспорте и в метро. Кроме того, спецтехнику впервые выдадут всем специалистам, которые выявляют нелегальных перевозчиков", — рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В АМПП поступит 577 видеорегистраторов. Их раздадут работникам спецстоянок, техникам эвакуаторов и пешим инспекторам. "Мы планируем выдать нашим сотрудникам современные видеорегистраторы. Это комплексная задача, чтобы, с одной стороны, мы могли оценить качество работы специалистов, с другой стороны, моментально получать всю необходимую информацию", — пояснил генеральный директор ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" Александр Гривняк.