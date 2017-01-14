ОРЕАНДА-НОВОСТИ Водолазные работы на акватории Финского залива в районе обнаружения затонувшего рыболовецкого судна «Mонни» будут продолжены завтра. Планируется увеличение группировки сил и средств для его обследования.



Накануне водолазы Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России осуществили погружения на глубину 27 метров в предполагаемом месте обнаружения судна, но погодные условия и плохая видимость не позволили осмотреть объект. Однако во время поисковой операции удалось поднять при помощи специального оборудования предметы с затонувшего судна. Специалисты идентифицировали их принадлежность к рыболовецкому судну "Mонни".



Напомним, 4 января в 11:30 в ЦУКС ГУ МЧС России по Ленинградской области поступила информация об отсутствии связи с рыболовецким судном.

3 января судно вышло на промысел на акваторию Финского залива в районе острова Мощный, однако на место стоянки в порт Усть Луга не вернулось. По­следний сеанс связи с ним состоялся в 8 часов 10м инут 4 января.



9 января спасателями во время обследования дна Финского залива с помощью эхолотов был обнаружен объект, похожий на пропавшее рыболовецкое судно.



За прошедший период в поисковой операции принимали участие 350 человек и 65 единиц техники. Поиски велись в трёх направлениях.