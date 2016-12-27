ОРЕАНДА-НОВОСТИ Поисковые работы в акватории Черного моря не останавливаются ни на минуту, не смотря на ухудшение погодных условий. Специалисты МЧС России, используя гидролокаторы бокового обзора, обследуют дно района, где произошло крушение самолета Ту-154. Накануне водолазы Южного регионального поисково-спасательного отряда и Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» совершили более 70 погружений, в результате которых на поверхность были подняты обломки самолета, в том числе крупные фрагменты фюзеляжа.



Кроме того катерами ЮРПСО и Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России осуществлялось обследование акватории, поиск тел погибших, личных вещей пассажиров трагического рейса и фрагментов фюзеляжа самолета Ту-154. В настоящее время 45 морскими судами, задействованными в операции, обследовано более 100 кв.км. акватории. В авиационную группу, привлекаемую к проведению поисковой операции, входят 15 самолетов, 16 вертолетов, а так же беспилотники. Воздушными судами обследовано свыше 240 кв.км. Наземные поисковые группы проводят патрулируют побережье.



Всего в поисковой операции принимают участие более 3,6 тысяч человек и свыше 500 единиц техники. Это силы и средства МЧС России, Министерства обороны, Росавиации, Росморречфлота, Пограничного управления ФСБ России, Минздрава, правоохранительных органов и органов государственной власти Краснодарского края. В поисковой операции задействованы глубоководные робототехнические комплексы, в том числе управляемые аппараты «Фалькон».