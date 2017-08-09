Водолазы МЧС и скалолазы в сложных условиях продолжают поисково-спасательные работы на руднике "Мир"
09.08.2017, 21:13
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В круглосуточном режиме и в особо сложных условиях на руднике "Мир" продолжается поисково-спасательная операция. На сегодняшний день все вентиляционные скважины, пробурённые в борту карьера "Мир" и имеющие связь с подземными выработками, где предположительно могут находиться горняки, проверены.
Скалолазам – проходчикам горных склонов удалось спуститься на дно карьера, глубина которого 525 метров. Спуск занял почти 8 часов. При этом борта карьера не устойчивы, горная масса находится в постоянном движении. По сообщению скалолазов, из-за пыли практически нет видимости, в таких условиях сложно дышать. Скалолазы обследовали весь запланированный район поиска, подавая звуковые сигналы.
Поиск людей продолжается и по другим направлениям. Водолазы обследовали подтопленные выработки общей протяжённостью около 3 км.
"Все выработки, доступные для прохода были обследованы. В затопленной части выработок находятся механизмы, валуны, трубы – всё, что принесло водой. Впервые нам приходится работать в таких условиях. Дыхательные аппараты предназначены для работы в воде, а здесь рассол и грязевая масса", - говорит командир Новокузнецкого отряда быстрого реагирования национального центра подготовки горноспасателей и шахтёров МЧС России Николай Мясников, возглавляющий работу горноспасателей.
Непосредственно в шахте производится простукивание трубопроводов с чередованием "минуты тишины". Установить связь с людьми пока не удаётся.
Контроль газовой атмосферы, вентиляционного режима и уровня воды на участках, где организованы поисково-спасательные работы, осуществляется непрерывно.
Руководство рудника, представители МЧС России регулярно проводят встречи с родственниками горняков, которые находятся под землёй, подробно информируя о ходе поисково-спасательной операции, о предпринимаемых и планируемых мерах. Технический совет предприятия разрабатывает все максимально возможные варианты поиска и спасения людей, с учётом безопасности для участников ликвидации последствий аварии.
Скалолазам – проходчикам горных склонов удалось спуститься на дно карьера, глубина которого 525 метров. Спуск занял почти 8 часов. При этом борта карьера не устойчивы, горная масса находится в постоянном движении. По сообщению скалолазов, из-за пыли практически нет видимости, в таких условиях сложно дышать. Скалолазы обследовали весь запланированный район поиска, подавая звуковые сигналы.
Поиск людей продолжается и по другим направлениям. Водолазы обследовали подтопленные выработки общей протяжённостью около 3 км.
"Все выработки, доступные для прохода были обследованы. В затопленной части выработок находятся механизмы, валуны, трубы – всё, что принесло водой. Впервые нам приходится работать в таких условиях. Дыхательные аппараты предназначены для работы в воде, а здесь рассол и грязевая масса", - говорит командир Новокузнецкого отряда быстрого реагирования национального центра подготовки горноспасателей и шахтёров МЧС России Николай Мясников, возглавляющий работу горноспасателей.
Непосредственно в шахте производится простукивание трубопроводов с чередованием "минуты тишины". Установить связь с людьми пока не удаётся.
Контроль газовой атмосферы, вентиляционного режима и уровня воды на участках, где организованы поисково-спасательные работы, осуществляется непрерывно.
Руководство рудника, представители МЧС России регулярно проводят встречи с родственниками горняков, которые находятся под землёй, подробно информируя о ходе поисково-спасательной операции, о предпринимаемых и планируемых мерах. Технический совет предприятия разрабатывает все максимально возможные варианты поиска и спасения людей, с учётом безопасности для участников ликвидации последствий аварии.
Источник: МЧС РФ