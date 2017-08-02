ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На Дальнем Востоке завершился 21-й учебно-тренировочный сбор водолазов МЧС России. Он проходил в течение десяти дней в Приморском крае. В сборе приняли участие 57 спасателей-водолазов Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и его пяти филиалов: из Владивостока, Находки, Комсомольска-на-Амуре, Благовещенска и Магадана.

Практические занятия проводились в морской акватории – бухте «Безымянная» Уссурийского залива. Для участия в сборе спасатели прибыли с водолазным снаряжением и лодками, средствами обеспечения спусков и всем необходимым для проживания в полевых условиях.

При совершении спусков отрабатывались навыки подводного ориентирования, спасательно-эвакуационные задачи. Кроме того, проводились тренировки по обследованию места проведения спасательных работ, поиску затонувших объектов, перемещению под водой и подъему затопленной техники с помощью понтонов.

За время тренировочного сбора спасатели выполнили 612 погружений на глубины от 15 до 60 метров. Общее время пребывания под водой составило более 500 часов.

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