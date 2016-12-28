Водолазы совершили более 30 спусков под воду для поиска обломков самолёта Ту-154
28.12.2016, 10:41
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Поисковая операция в акватории Черного моря продолжается, более 3,6 тысяч человек задействованы в ней. В районе крушения работает 45 морских судов, а также катеров Южного регионального поисково-спасательного отряда и Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России. На всех судах находятся водозазы-спасатели, а также оборудование, необходимое для проведения подводных поисковых работ.
Только за прошедшие сутки водолазы МЧС России в районе крушения самолета совершили более 30 спусков под воду, где ими были обнаружены и подняты на поверхность множество обломков самолета и фрагментов фюзеляжа. Кроме того спасатели поднимают на поверхность найденные документы и личные вещи трагически погибших пассажиров самолета Ту-154.
Психологи МЧС России во взаимодействии с коллегами из Министерства обороны продолжают работу по оказанию необходимой помощи родственникам погибших. Всего психологи МЧС России оказали помощь более чем в 300 случаях. Но, как отмечают специалисты, психологическая поддержка нужна не только родственникам, но и друзьям, коллегам, сослуживцам погибших, и даже тем, кто не был знаком ни с кем из пассажиров Ту-154, так как эту трагедию очень многие восприняли как личную утрату.
Только за прошедшие сутки водолазы МЧС России в районе крушения самолета совершили более 30 спусков под воду, где ими были обнаружены и подняты на поверхность множество обломков самолета и фрагментов фюзеляжа. Кроме того спасатели поднимают на поверхность найденные документы и личные вещи трагически погибших пассажиров самолета Ту-154.
Психологи МЧС России во взаимодействии с коллегами из Министерства обороны продолжают работу по оказанию необходимой помощи родственникам погибших. Всего психологи МЧС России оказали помощь более чем в 300 случаях. Но, как отмечают специалисты, психологическая поддержка нужна не только родственникам, но и друзьям, коллегам, сослуживцам погибших, и даже тем, кто не был знаком ни с кем из пассажиров Ту-154, так как эту трагедию очень многие восприняли как личную утрату.