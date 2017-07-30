Военные моряки России всегда готовы защищать целостность границ и интересы российскиx граждан - Железняк
30.07.2017, 14:21
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Флот и армия всегда готовы защищать государственный суверенитет, неприкосновенность территории, целостность границ и интересы российских граждан. Об этом заявил замсекретаря Генсовета партии "Единая Россия", член комитета Государственной Думы по международным делам Сергей Железняк, поздравляя российских моряков с Днём Военно-Морского флота РФ.
"Нестабильная международная ситуация, угрозы террористических атак, вспышки вооружённых конфликтов в разных частях света диктуют необходимость поддержания должного уровня безопасности нашей страны на море и на суше. Военные моряки России не раз доказывали свой профессионализм, выучку, боевую готовность и приверженность принципам поддержания мира", - заявил Железняк.
Парламентарий подчеркнул, что военные моряки России никогда не были зачинщиками конфликтов, при этом флот и армия всегда готовы защищать государственный суверенитет, неприкосновенность территории, целостность границ и интересы российских граждан. "Россия регулярно проводит боевые учения, приглашая партнёров из других стран. Только что успешно прошли российско-китайские учения на Балтийском море. Моряки продемонстрировали мастерство, высокие навыки взаимодействия в решении поставленных задач и готовность к обеспечению безопасности. Такие учения позволяют не только повысить уровень подготовки личного состава, проверить надёжность вооружения, но и укрепить дружбу народов, поднять на новый уровень доверие между странами. Мы призываем государства к согласию, ответственности и мирному сотрудничеству", - сказал парламентарий.
Железняк отметил, что испытывает чувство гордости за отечественный флот, который является "уникальной школой жизни и воспитания, основанной на многовековых традициях русских военных моряков, служивших верой и правдой родному Отечеству". "Мы всегда с гордостью вспоминаем о героизме наших славных моряков, на протяжении веков надёжно охранявших водные рубежи нашей страны. Помним всех матросов и офицеров, погибших в боях за Родину и склоняем голову перед подвигом уважаемых ветеранов, чьё беззаветное служение Отчизне является примером для новых поколений патриотов. Убеждён, что наши армия и флот всегда будут надёжной защитой и опорой для национальных интересов России", - сказал он.
"Как военный морской офицер, от всей души поздравляю моих соратников - российских военных моряков всех поколений, их родных и близких с нашим прекрасным флотским праздником! Пусть вам сопутствует успех в походах, условия службы всегда будут достойными, здоровье крепким, счастье надёжным, а впереди ждут новые свершения и победы на благо нашей великой России!" - заключил Железняк.
"Нестабильная международная ситуация, угрозы террористических атак, вспышки вооружённых конфликтов в разных частях света диктуют необходимость поддержания должного уровня безопасности нашей страны на море и на суше. Военные моряки России не раз доказывали свой профессионализм, выучку, боевую готовность и приверженность принципам поддержания мира", - заявил Железняк.
Парламентарий подчеркнул, что военные моряки России никогда не были зачинщиками конфликтов, при этом флот и армия всегда готовы защищать государственный суверенитет, неприкосновенность территории, целостность границ и интересы российских граждан. "Россия регулярно проводит боевые учения, приглашая партнёров из других стран. Только что успешно прошли российско-китайские учения на Балтийском море. Моряки продемонстрировали мастерство, высокие навыки взаимодействия в решении поставленных задач и готовность к обеспечению безопасности. Такие учения позволяют не только повысить уровень подготовки личного состава, проверить надёжность вооружения, но и укрепить дружбу народов, поднять на новый уровень доверие между странами. Мы призываем государства к согласию, ответственности и мирному сотрудничеству", - сказал парламентарий.
Железняк отметил, что испытывает чувство гордости за отечественный флот, который является "уникальной школой жизни и воспитания, основанной на многовековых традициях русских военных моряков, служивших верой и правдой родному Отечеству". "Мы всегда с гордостью вспоминаем о героизме наших славных моряков, на протяжении веков надёжно охранявших водные рубежи нашей страны. Помним всех матросов и офицеров, погибших в боях за Родину и склоняем голову перед подвигом уважаемых ветеранов, чьё беззаветное служение Отчизне является примером для новых поколений патриотов. Убеждён, что наши армия и флот всегда будут надёжной защитой и опорой для национальных интересов России", - сказал он.
"Как военный морской офицер, от всей души поздравляю моих соратников - российских военных моряков всех поколений, их родных и близких с нашим прекрасным флотским праздником! Пусть вам сопутствует успех в походах, условия службы всегда будут достойными, здоровье крепким, счастье надёжным, а впереди ждут новые свершения и победы на благо нашей великой России!" - заключил Железняк.
Источник: Единая России