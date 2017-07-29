Волгоградский и Рязанский проспекты в Москве свяжет новая дорога
29.07.2017, 20:32
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Новая дорога, связывающая Волгоградский и Рязанский проспекты, появится в рамках строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Рязанская», сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«Принято решение о строительстве новой дорожной связки между Волгоградским и Рязанским проспектами. Частично она пройдёт по эстакаде. Проектирование дороги начнется в ближайшее время», — рассказал он.
ТПУ «Рязанская» станет одним из крупнейших в Москве. Он объединит строящуюся станцию метро «Нижегородская улица», которая примет поезда двух линий — Кожуховской и Третьего пересадочного контура. В состав узла также войдут станция Нижегородская Московского центрального кольца и железнодорожная платформа Карачарово. Ее приблизят к станциям метро и МЦК.
Площадь строений ТПУ составит около 125 тысяч квадратных метров, из них около 30 тысяч «квадратов» займёт транспортная часть, остальные — коммерческая недвижимость.
Главным сооружением комплекса будет 45-этажная башня с апартаментами и офисами, в неё можно будет попасть прямо с подземного уровня.
«Принято решение о строительстве новой дорожной связки между Волгоградским и Рязанским проспектами. Частично она пройдёт по эстакаде. Проектирование дороги начнется в ближайшее время», — рассказал он.
ТПУ «Рязанская» станет одним из крупнейших в Москве. Он объединит строящуюся станцию метро «Нижегородская улица», которая примет поезда двух линий — Кожуховской и Третьего пересадочного контура. В состав узла также войдут станция Нижегородская Московского центрального кольца и железнодорожная платформа Карачарово. Ее приблизят к станциям метро и МЦК.
Площадь строений ТПУ составит около 125 тысяч квадратных метров, из них около 30 тысяч «квадратов» займёт транспортная часть, остальные — коммерческая недвижимость.
Главным сооружением комплекса будет 45-этажная башня с апартаментами и офисами, в неё можно будет попасть прямо с подземного уровня.
Источник: Мэрия Москвы