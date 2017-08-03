ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин уверен, что будущее российской политики - за процедурой отбора кандидатов на выборы в ходе предварительного голосования.

Спикер парламента напомнил, что предварительное голосование помогло Партии наполовину обновить состав кандидатов на прошедших в 2016 году выборах в Госдуму.

"Я могу вам сказать: за этим будущее. Если говорить о предварительном голосовании, тем более по открытой модели, это самая объективная модель, благодаря этой процедуре "Единая Россия" во многом изменила образ, провела фактически ребрендинг Партии в ходе избирательной кампании, и это обеспечило ей победу", - сказал он.